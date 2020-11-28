Блогер обратился в Генпрокуратуру РФ с требованием наказать Навального

Выступление основателя ФБК (признан иноагентом в РФ) Алексея Навального и его сторонников в Европарламенте стало причиной для обращения в прокуратуру блогера Сергея Колясникова.

Выступление основателя ФБК (признан иноагентом в РФ) Алексея Навального и его сторонников в Европарламенте стало причиной для обращения в прокуратуру блогера Сергея Колясникова.

Навальный вместе со своими единомышленниками Ильей Яшиным, Владимиром Миловым и Владимиром Кара-Мурзой накануне выступил в Европарламенте, активно призывая ввести новые антироссийские санкции. Кроме того, глава "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) потребовал от стран ЕС вмешаться во внутренние дела России.

Такие действия со стороны Навального и его соратников вызвали в Сети неоднозначную реакцию, поскольку представить обратную ситуацию, когда в Госдуме РФ выступают зарубежные оппозиционеры, крайне тяжело. Поэтому Колясников составил обращение в прокуратуру с просьбой проверить их высказывания на наличие нарушений по статье 275 УК РФ "Государственная измена".

Блогер в своем заявлении подчеркнул определение консультационной помощи, которая может быть направлена против безопасности России. Кроме того, Колясников в своем блоге призвал подписчиков поддержать его и отправить такое же обращение от своего имени.