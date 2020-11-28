Политику главы ПНС раскритиковали в парламенте Ливии

Член Палаты представителей Ливии Омар Тантуш раскритиковал Файеза Сарраджа, занимающего пост главы так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

Член Палаты представителей Ливии Омар Тантуш раскритиковал Файеза Сарраджа, занимающего пост главы так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

Как отмечает Тантуш, Саррадж не смог добиться успеха ни по одному из доверенных ему направлений. Сейчас парламент Ливии делает все возможное, чтобы вывести страну из затяжного кризиса, длящегося много лет. Политический диалог продолжается в положительном ключе, добавил член Палаты представителей североафриканского государства.

"Парламент четко выполняет свои задачи в отличие от Сарраджа, который обеспокоен исключительно сохранением власти и намерен оставаться на своем посту пока в стране не пройдут выборы", — цитирует Омара Тантуша Федеральное агентство новостей (ФАН).

Переговоры по Ливии проходят при поддержке ООН. В ходе недавней встречи участники обсудили проведение избирательного процесса для формирования новых органов исполнительной власти, а также механизмы выдвижения кандидатов на ключевые посты в Ливии.