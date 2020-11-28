Политолог Васильев раскрыл новый подход США в борьбе против Китая

Вашингтон попытается привлечь НАТО к противостоянию с Китаем, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Владимир Васильев.

Вашингтон попытается привлечь НАТО к противостоянию с Китаем, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Владимир Васильев.

О смене тактики ведения торговой войны свидетельствует намерение генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга вынести на обсуждение глав МИД стран НАТО вопрос о последствиях экономического подъема Китая, отметил политолог. По его словам, Соединенные Штаты попытаются подключить блок к борьбе против КНР.

В последних событиях контуры новой политики Белого дома просматривались достаточно четко, сказал Васильев. Администрация следующего американского президента не будет так очевидно обострять отношения с Пекином, поскольку она настроит против Китая своих союзников, объяснил он.

Кроме того, Вашингтон активизирует противодействие китайской инициативе "Один пояс – один путь", которую КНР развивает для выхода в Евросоюз. США постараются помешать Пекину в этом и поставят условия странам ЕС, которые будут касаться полного сокращения их взаимодействия с Поднебесной, предположил аналитик.

Соединенные Штаты намерены ослабить самостоятельность Европы в военно-политических вопросах при помощи НАТО, отметил Васильев. В результате Белый дом переложит ответственность за новый антикитайский подход на ЕС, пишет "Экономика сегодня".