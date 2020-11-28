16:08 28 Ноября 2020Политика
Супруга Зеленского отдала дань памяти жертвам голодоморов в Украине
Супруга президента Украины Владимира Зеленского почтила память жертв голодоморов в стране.
Супруга президента Украины Владимира Зеленского почтила память жертв голодоморов в стране.
На своей странице в Instagram Елена Зеленская выразила сожалению по поводу трагедии, которая привела к многочисленным жертвам среди украинского населения. Она отметила, что в этом случае время не лечит.
"Года, десятилетия и даже столетия не смогут залечить те раны в сердце Украины", — написала она.
Жена украинского лидера недоумевает, как в стране с плодородными почвами миллионы людей погибли от искусственно созданного голода. По ее словам, сейчас уже ничего не исправить, но нужно не позволить повториться подобному ужасу в будущем.