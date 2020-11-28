Мошенники "штрафовали" жителей Берлина за нарушения на фоне COVID-19

Правоохранители задержали мошенников, "штрафовавших" жителей Берлина за несоблюдения правил безопасности в условиях пандемии COVID-19, говорится в сообщении полиции ФРГ.

Правоохранители задержали мошенников, "штрафовавших" жителей Берлина за несоблюдения правил безопасности в условиях пандемии COVID-19, говорится в сообщении полиции ФРГ.

Злоумышленники выбирали жертв среди посетителей Мауэрпарка и представлялись полицейскими, контролирующими соблюдение карантинных мер. У одного из прохожих они потребовали тысячу евро, а другого обыскали. Пострадавшие обратились в настоящую полицию, после чего аферисты были задержаны по горячим следам.

Ранее власти Германии продлили режим частичного карантина до 20 декабря. Разрешены встречи с участием не более пяти человек. Изменились правила посещения магазинов, в некоторых регионах школьники будут учиться в несколько смен.