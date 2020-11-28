В Свердловской области неизвестные расправились с чиновником во время охоты

Замглавы города Новоуральск в Свердловской области Михаил Черницкий погиб ночью во время охоты. По предварительным данным, чиновника застрелили.

Замглавы города Новоуральск в Свердловской области Михаил Черницкий погиб ночью во время охоты. По предварительным данным, чиновника застрелили.

По данному факту возбуждено уголовное дело, заявил помощник регионального управления СК Максим Чалков. Оружие, из которого, вероятно, был застрелен Черницкий, изъято.

Михаил Черницкий погиб на 59-м году жизни. В августе 2020 года его назначили на должность замглавы Новоуральска. До этого он занимал должность заместителя начальника управления отделения "Сбербанка" в Свердловской области.