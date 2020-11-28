РУСАЛ пробурил новые скважины для обеспечения питьевой водой жителей Гвинеи

Российская компания "РУСАЛ" пробурила три скважины с питьевой водой для жителей супрефектур Мамбиа и Фригиагбе в Гвинее.

Российская компания "РУСАЛ" пробурила три скважины с питьевой водой для жителей супрефектур Мамбиа и Фригиагбе в Гвинее.

РУСАЛ занимается разработкой месторождений бокситов. При этом компания попутно финансирует развитие общин, расположенных в зоне добычи. На бурение скважин в регионе Киндия были потрачены 260 миллионов гвинейских франков, передает ФАН.

Всего же за последнее десятилетие российской фирмой на безвозмездной основе было пробурено более 30 скважин с питьевой водой.

Губернатор Киндии Сарангбе Камара заявила, что РУСАЛ является хорошим партерном, благодаря которому пополняется местный бюджет и появляются новые рабочие места для местного населения.

Власти также отмечают значительный вклад компании в развитие региона. В ноябре РУСАЛ построил мост через реку Саму, который улучшил транспортную доступность некоторых районов страны.