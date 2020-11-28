Британцы обвинили активистов BLM в усилении межрасовых конфликтов

Большинство жителей Великобритании считают, что протестная деятельность движения Black Lives Matter негативно сказалась на межрасовой напряженности.

Большинство жителей Великобритании считают, что протестная деятельность движения Black Lives Matter негативно сказалась на межрасовой напряженности.

Согласно данным, полученным социологической компанией Opinium, многие представители национальных меньшинств заметили увеличение уровня дискриминации в своей адрес в течение последнего года. Некоторые эксперты сошлись во мнении, что протесты всего лишь привлекли усиленное внимание к уже существующей проблеме.

Специалисты также обратили отдельное внимание на то, что влиятельные представители Консервативной партии Великобритании открыто подвергли критике деятельность Black Lives Matter. Экс-министр МВД Саджид Джавид заявил, что это "неомарксистское" движение и "до добра не доведет". А министр по вопросам равенства Кэми Баденок обратилась к учебным заведениям с просьбой об игнорировании протестов во время занятий.