США ввели новые антироссийские санкции под надуманным предлогом

США боятся, что проиграют экономическую конкуренцию с другими странами, в том числе с Россией. Поэтому Вашингтон вводит новые санкции под надуманными предлогами.

США боятся, что проиграют экономическую конкуренцию с другими странами, в том числе с Россией. Поэтому Вашингтон вводит новые санкции под надуманными предлогами.

Такого мнения придерживается политолог Александр Дудчак. В беседе с журналистами iReactor эксперт заявил, что новые санкции США против трех российских компаний - "Элекон", "Авиазапчасть" и Nilco Group - только на словах связаны с иранской ракетной программой.

Госдеп США сообщил, что три российские компании и два китайских предприятия попали под санкции якобы из-за нарушения законов США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении КНДР, Сирии и Ирана. Однако конкретизировать претензии в Вашингтоне не посчитали необходимым.

Американские власти попросту "притягивают за уши" обоснования для введения новых ограничений.

"Я думаю, что обсуждать причины и поводы, по которым США вводят санкции против России и других стран, не имеет смысла, потому что всем давно очевидно, что Соединенные Штаты вводят санкции под совершенно надуманными предлогами. Основная причина — США не выдерживают экономической конкуренции, и они используют пока еще имеющуюся у них политическую, военную и экономическую силу для давления на конкурентов", - уверен политолог.

Все это очевидно всему миру, но приходится "выслушивать бред", который несут в Вашингтоне, добавил Дудчак.