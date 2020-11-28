Три сотрудника МВД погибли в автокатастрофе под Владимиром

ДТП с участием грузовика унесло жизни трех сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Владимирской области.

ДТП с участием грузовика унесло жизни трех сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Владимирской области.

По предварительной информации, 25-летний водитель легкового автомобиля Mazda столкнулся с КамАЗом, который ехал по встречной полосе. В результате аварии водитель иномарки и два его пассажира погибли на месте от полученных травм. Все они были сотрудниками ОМВД России по Камешковскому району и ехали на личном транспорте в свободное от службы время.

Водитель большегруза не пострадал. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.