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15:08   28 Ноября 2020
Армия

Россия зафиксировала 29 нарушений режима прекращения огня за сутки в Сирии

Россия зафиксировала 29 нарушений режима прекращения огня за сутки в Сирии

Министерство обороны РФ подтвердило информацию о 29 нарушениях режима прекращения огня за последние сутки в Сирии. Такое сообщение появилось на сайте ведомства.

В Сирийской Арабской Республике (САР) зафиксировали 29 фактов открытия огня. Инциденты произошли в провинциях Идлиб, Латакия, Хама и Алеппо. Нарушения обнаружили в рамках совместной российско-турецкой комиссии по мониторингу режима перемирия в САР, сообщает Минобороны РФ.

Четыре нарушения были зафиксированы турецкой стороной. Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев не проводил гуманитарных акций за последние сутки.

Режим прекращения боевых действий в Сирии действует с 6 марта 2020 года. Россия и Турция выступают гарантами соглашения.

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