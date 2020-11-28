Молдаване Крыма опровергли слова Санду о принадлежности полуострова

Проживающие в Крыму молдаване отреагировали на заявление новоизбранного президента Молдавии Майи Санду о территориальной принадлежности российского полуострова.

Проживающие в Крыму молдаване отреагировали на заявление новоизбранного президента Молдавии Майи Санду о территориальной принадлежности российского полуострова.

Молдаване не согласны со словами Санду, которая назвала Крым частью Украины, сказал глава региональной национально-культурной автономии молдаван Республики Крым "Плай" Сергей Ерхан. Многие крымские молдаване одобряют присоединение полуострова к России, добавил он.

В дальнейшем Санду может пересмотреть свое мнение о территориальной принадлежности Крыма, отметил Ерхан. По его словам, большую роль в этом сыграют экономические интересы, поскольку выпускаемая Молдавией продукция закупается Россией. Европа не заинтересована в товарах этой страны, поэтому другого рынка сбыта, кроме РФ, у нее нет, заключил Ерхан.