14:39 28 Ноября 2020Происшествия
Турецкие правоохранители изъяли 460 литров нелегального алкоголя в Адане
Турецкая полиция изъяла 460 литров нелегального алкоголя, произведенного в городе Адана. Об этом 28 ноября сообщает издание Sabah.
Турецкая полиция изъяла 460 литров нелегального алкоголя, произведенного в городе Адана. Об этом 28 ноября сообщает издание Sabah.
В ходе спецоперации по двум адресам в Адане правоохранители обнаружили два спиртометра и скороварку, которые злоумышленники использовали для изготовления контрафактного спиртного. Полицейские задержали двух подозреваемых, причастных к ведению нелегального бизнеса, однако позже их освободили на срок проведения следственных мероприятий, пишет ФАН.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции в Турции изъяли более четырех тонн некачественных алкогольных напитков во время масштабного рейда.