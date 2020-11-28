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14:39   28 Ноября 2020
Происшествия

Турецкие правоохранители изъяли 460 литров нелегального алкоголя в Адане

Турецкие правоохранители изъяли 460 литров нелегального алкоголя в Адане

Турецкая полиция изъяла 460 литров нелегального алкоголя, произведенного в городе Адана. Об этом 28 ноября сообщает издание Sabah.

В ходе спецоперации по двум адресам в Адане правоохранители обнаружили два спиртометра и скороварку, которые злоумышленники использовали для изготовления контрафактного спиртного. Полицейские задержали двух подозреваемых, причастных к ведению нелегального бизнеса, однако позже их освободили на срок проведения следственных мероприятий, пишет ФАН.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции в Турции изъяли более четырех тонн некачественных алкогольных напитков во время масштабного рейда.

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#турция #адана #контрафактный алкоголь

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