Выяснили, почему американские спецагенты могли ликвидировать ученого Мохсена Фахризаде, который отвечал за иранскую ядерную программу.

Убит физик-ядерщик и глава организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде. Рядом с машиной ученого взорвался другой автомобиль, после злоумышленники открыли стрельбу по салону. Фахризаде получил тяжелые ранения, подоспевшим врачам спасти его не удалось.

В оборонном ведомстве Ирана уверены — убийство организовано иностранными спецслужбами. Первые лица страны уже высказались о ситуации: главные подозреваемые Израиль и США.

«Сегодня террористы убили ведущего иранского ученого. Этот трусливый акт, с серьезными свидетельствами роли Израиля, показывает, что его виновники пытаются развязать войну», — заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

По словам Зарифа, до этого Моссад уже организовывал покушение на Фахризаде. В злодеянии «прослеживается преступная рука Америки», сказал командующий армией Ирана Абдулрахим Мусави.

Западная разведка утверждала, якобы ученый возглавлял секретный проект «Амад», разрабатывающий ядерную боеголовку для баллистической ракеты. В Тегеране отрицали эти догадки и называли «Амад» фикцией, выдуманной США. Власти Ирана неоднократно подчеркивали, что ядерная программа страны носит мирный, а не наступательный характер.

«Убийство мученика Фахризаде показывает отчаяние наших врагов и глубину их ненависти… Его мученическая смерть не остановит наши достижения. Это преступление не останется без ответа, который будет дан в нужное время», — заявил в телевизионном эфире глава Ирана Хасан Роухани.

Иранский ученый — подозреваемый «ядерщик»

Последние двадцать лет Фахризаде был ключевой фигурой в ядерных исследованиях Ирана. До этого он преподавал физику в тегеранском Университете имени имама Хосейна — учебном заведении для подготовки профессиональных военных.

Интересна и ранняя биография ныне покойного: родился в 1958 году, а в 1979 году вступил в ряды революционеров после свержения авторитарного режима шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, порвавшего со многими исламскими традициями в государстве. Таким образом, Фахризаде поддержал переворот в стране и, как сообщают СМИ, по сей день оставался бригадным генералом в Корпусе стражей исламской революции.

И все же о Фахризаде известно немного — с журналистами и международными организациями он практически не общался. В «ядерном» докладе ООН от 2011 года ученый был назвал центральной фигурой в предполагаемой разработке Ираном ядерных бомб. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно настаивали на встрече с Фахризаде, чтобы обсудить его роль в ядерных разработках Ирана, но он старательно избегал подобных приглашений.

Девять лет назад МАГАТЭ сочла слухи о работе ученого над ядерным оружием «в целом, заслуживающими доверия». Предполагается, что над иранским вооружением он работал по сей день.

«Фахризаде вновь оказался в центре внимания в 2018 году после выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который предупредил слушателей, чтобы они «запомнили имя» этого ученого. Физик должен был знать, что он находится в эпицентре "опасного внимания", поскольку кампания убийства иранских ученых разгоралась», — пишет британское издание The Guardian.

Еще в 2011 году организация оборонных инноваций и исследований Минобороны Ирана после повышенного внимания к фигуре Фахризаде перенесла свой штаб «в более безопасное место», сообщает газета. Судя по всему, этих усилий оказалось недостаточно.

Не первая жертва

За последние 13 лет в Иране загадочно убили пятерых физиков-ядерщиков, включая Фахризаде. Все началось с Ардешира Хасанпура, погибшего при невыясненных обстоятельствах в январе 2007 года. По версии следствия, профессор университета в Ширазе и лауреат нескольких премий в области атомной энергетики отравился неизвестным газом, но иранские СМИ подозревали во всем израильскую разведку. Сестра Хасанпура в 2014 году указала на иранские спецслужбы — якобы Ардешир выступал против превращения мирной ядерной программы в военную.

В январе 2010 года удивительно похожим на убийство Фахризаде образом был устранен его коллега — профессор тегеранского университета имама Хосейна Масуд Али Мохаммади. Когда он садился в машину, сработало взрывное устройство, закрепленное на припаркованном рядом мотоцикле. Правительство Ирана вновь заявило о вине «сионистских агентов и американских наемников», а в 2012 году по обвинению в этом убийстве был казнен 24-летний Маджид Джамали Фаши, который, по версии следствия, получил 120 тысяч долларов от Моссада за попытку покушения.

Менее чем через год погиб физик-ядерщик, глава кафедры ядерной инженерии тегеранского университета Маджид Шахриари. Его убило бомбой, установленной на автомобиле. В тот же день взорвали автомобиль его коллеги — профессора Аббаси Давани, но ученый выжил. Власти традиционно обвинили в покушениях Израиль и США.

В январе 2012 года в Тегеране был убит сотрудник ядерного центра по обогащению урана Мостафа Ахмади Роушан. Как и в случае с предыдущими жертвами, его автомобиль был взорван. Тегеран обвинил в убийстве Израиль и США.

Ожидаемые последствия

Цикличность покушений очевидна — поздняя осень или начало зимы, да и способы убийств практически идентичны. Сегодня глава МИД Ирана призвал международное сообщество, в частности ЕС, прекратить политику двойных стандартов и осудить акт «государственного терроризма». Брюссель ответил на призыв.

«Это уголовное преступление, противоречащее принципу уважения прав человека, за который выступает Евросоюз. <…> В нынешнее время неопределенности более чем когда-либо важно всем сторонам сохранять спокойствие и проявлять максимум сдержанности, чтобы избежать эскалации, которая не может быть ни в чьих интересах», — сказано в сообщении Евросоюза.

Постпред Ирана при ООН уже направил обращение, где предостерегает США и Израиль «от авантюрных шагов на фоне убийства». ООН же призывает страны Ближнего Востока к сдержанности, чтобы не накалять и без того взрывоопасную обстановку в регионе.

Впрочем, вряд ли очередное убийство иранского физика сможет серьезно поменять политические расклады. Адекватно ответить Израилю Тегеран, скорее всего, не сможет — даже на убийство американцами генерала Касема Сулеймани в начале 2020 года иранцы не стали проявлять агрессию, отмечает кандидат исторических наук, доцент ВГУ Станислав Хатунцев.

«Гол престижа иранцы забили, но ничего особенного не добились. Потеря такого мозгового центра, как Сулеймани, не была отомщена. То же самое будет и в этом случае. Это не совсем рутина для Ближнего Востока, но привычно — подобное было и будет. Особенных «срывов» в регионе не последует, а вот то, что произошло в Карабахе — действительно серьезно влияет на настоящее и будущее большого Ближнего Востока», — объяснил историк в комментарии «Политике Сегодня».

Возможно, Иран организует ответные спецоперации в Израиле через свою агентуру или палестинское движение ХАМАС, предполагает Хатунцев.

Кстати, об агентуре: собеседник ПС исключает, что американские спецслужбы действительно приложили руку к убийству Фахризаде. Все дело в уходе с президентского поста республиканца Дональда Трампа, на смену которому придет демократ Джозеф Байден. Традиционно, с приходом к власти Демпартии американо-израильские отношения ухудшаются — произраильские «трамписты» во власти решили сделать все возможное перед уходом.

«Демократы — глобалисты, они считают, что Израиль, как национальное государство, неуместно в современном мире — надо «напихать» в него арабов, палестницев, мусульман, как в Европе, и пусть они там мирятся друг с другом, хотя они примириться не могут. Трамп, как республиканец, эти позиции изменил: Израиль почувствовал поддержку со стороны США. Возможно, «трамповские» произраильские кадры через ЦРУ поспешили, пока их время не ушло, сделать все, что можно на будущее. К тому же, демократы придут всерьез и надолго — лет на 12, а то и на 16 минимум», — заключил ученый.

Несмотря на вероятный уход Трампа с поста президента уже в январе, «трамповская» политика давления на Иран в США останется. Подробнее о том, почему Вашингтону необходима перезагрузка отношений с Тегераном, читайте в нашей статье.