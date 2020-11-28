Российские IT-компании могут создать отечественные видеохостинги

Необходимо вести российские информационные каналы на отечественных видеохостингах. Такое заявление сделали в Роскомнадзоре.

Необходимо вести российские информационные каналы на отечественных видеохостингах. Такое заявление сделали в Роскомнадзоре.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обратилась к российским IT-компаниям. Роскомнадзор просит создать отечественные видеохостинги из-за цензуры, которой YouTube подвергает российские СМИ. Ведущие интернет-компании могут помочь в создании и популяризации своих площадок в Сети.

Роскомнадзор потребовал от Google снять блокировку с агентства Anna News. Целенаправленная цензура в отношении российских СМИ недопустима, передает пресс-служба ведомства.