Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:08   28 Ноября 2020
Политика

Российские IT-компании могут создать отечественные видеохостинги

Российские IT-компании могут создать отечественные видеохостинги

Необходимо вести российские информационные каналы на отечественных видеохостингах. Такое заявление сделали в Роскомнадзоре.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обратилась к российским IT-компаниям. Роскомнадзор просит создать отечественные видеохостинги из-за цензуры, которой YouTube подвергает российские СМИ. Ведущие интернет-компании могут помочь в создании и популяризации своих площадок в Сети.

Роскомнадзор потребовал от Google снять блокировку с агентства Anna News. Целенаправленная цензура в отношении российских СМИ недопустима, передает пресс-служба ведомства.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#it #сми #роскомнадзор

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров