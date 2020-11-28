Разведка США назвала предполагаемого виновника убийства ученого в Иране

Разведслужбы США заговорили о причастности Израиля к убийству иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Разведслужбы США заговорили о причастности Израиля к убийству иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

New York Times со ссылкой на источник в разведывательных службах США сообщает, что американский чиновник и двое сотрудников спецслужб сходятся во мнении о причастности Израиля к организации атаки на ученого.

При этом отмечается, что до конца непонятно, могли ли США знать об операции заранее. На этом фоне издание напомнило, что Иерусалим и Вашингтон являются союзниками и давно практикуют обмен разведданными в отношении Ирана.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил о наличии доказательств участия Израиля в убийстве Фахризаде. Он призвал мировое общество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма".