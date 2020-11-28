Миссия ООН выразила недовольство из-за поставок оружия в Ливию

Переговоры по Ливии в Тунисе проходят успешно, об этом рассказала исполняющая обязанности главы Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Стефани Уильямс.

Переговоры по Ливии в Тунисе проходят успешно, об этом рассказала исполняющая обязанности главы Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Стефани Уильямс.

По ее словам, участникам форума удалось серьезно продвинуться в обсуждении ряда вопросов, устранив порядка 70% препятствий и противоречий. МООНПЛ ожидает соглашения относительно механизмов выдвижения кандидатов и проведения избирательного процесса в переходные органы власти Ливии, сообщила Уильямс.

"Существуют стороны, которые препятствуют переговорам, потому что им выгодна нынешняя обстановка", — цитирует Уильямс Федеральное агентство новостей (ФАН).

Кроме того, представитель МООНПЛ заявила, что важно привлечь к ответственности лиц, ответственных за подрыв процессов политического урегулирования ливийского кризиса. Новое заседание форума по Ливии пройдет в Тунисе, как только будет достигнут консенсус относительно принципов выдвижения кандидатов на предстоящие выборы, добавила Уильямс. Также она выразила недовольство из-за поставок оружия в Ливию.