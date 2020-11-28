Крым намекнул Украине, что США не помогут в "возвращении" полуострова

Украинские политики пытаются заработать политический капитал на спекуляциях с крымской темой, считает сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец.

Украинские политики пытаются заработать политический капитал на спекуляциях с крымской темой, считает сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец.

Его слова стали реакцией на заявления замминистра иностранных дел соседнего государства Константина Елисеева. Украинский политик призывал развивать отношение с будущей президентской администрацией США, чтобы подвергнуть Россию новым санкциям и заставить "вернуть" Крым, сообщает РИА Новости.

Своими речами киевские политики пытаются напомнить о себе и выпросить какой-нибудь "грантик под это дело", полагает Чегринец. Но вопрос Крыма закрыт для всех государств, в том числе для США, а Киеву не стоит тешить себя иллюзиями в этой сфере, добавляет он.