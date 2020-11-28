Индия поблагодарила парламент Ливии за освобождение похищенных рабочих

Индия поблагодарила власти Ливии за помощь в освобождении похищенных трудовых мигрантов.

Индия поблагодарила власти Ливии за помощь в освобождении похищенных трудовых мигрантов.

Посол Индии Пунита Роя Кундала направил председателю Комитета по иностранным делам Палаты представителей Юсуфу Акури благодарственное письмо.

Отмечается, что рабочие были похищены в районе Аш-Шварейф, однако компетентным органам при содействии ливийского комитета удалось найти и освободить индийских граждан. Акури заявил, что Палата представителей рада тому, что рабочие вернулись в свои семьи, передает ФАН.

"У подобных преступлений не может быть срока давности и виновные рано или поздно понесут наказание", — подчеркнул он.

Он также заявил, что ливийский парламент стремится укрепить дружественные связи с Индией во всех сферах, поэтому комитет по иностранным делам не только следит за жизнью южноазиатских общин в стране, но и помогает им.