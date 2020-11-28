Россия надеется на смену подхода администрации США к ситуации в Сирии

Москва выразила надежду, что новая администрация США во главе с Джо Байденом изменит свой неконструктивный подход к урегулированию конфликта в Сирии.

Москва выразила надежду, что новая администрация США во главе с Джо Байденом изменит свой неконструктивный подход к урегулированию конфликта в Сирии.

Кроме того, американская сторона должна выполнить положения резолюции Совета безопасности ООН 2254. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. По его словам, современная политика США по отношению к Сирийской Арабской Республике "очень жесткая и неконструктивная".

"Мы надеемся, что будет проявлена какая-то логика, нацеленная на то, чтобы в Сирии был мир", — добавил Богданов.

Замглавы МИД подчеркнул, что Россия, в отличие от США, стремится поддерживать контакт со всеми сторонами сирийского конфликта. В Америке же полностью свернули сотрудничество с законным правительством в Дамаске, а власти не контактируют ни с кем, кроме группировок "умеренной оппозиции и откровенных террористов".

"Мы обращаемся к нашим партнерам, в том числе американцам, чтобы они тоже занимали сбалансированную позицию и работали и с оппозицией, и с правительством», — сказал Богданов.

Что касается участника президентской гонки Джо Байдена, то он уже неоднократно критиковал "чрезмерно мягкий" подход Дональда Трампа к политике в Сирии, сообщает Федеральное агентство новостей. Также он выступал против решения Белого дома о выводе американских войск из оккупированных регионов страны. Богданов предполагает, что Байден отменит это решение Трампа и увеличит американский контингент за Евфратом.