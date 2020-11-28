Политолог Буффард потребовал от США раскрыть всю правду о действиях в Сирии

Американский политолог Джеймс Буффард призвал администрацию президента США Дональда Трампа обнародовать преступления и "грязные секреты" Вашингтона в Сирии.

Американский политолог Джеймс Буффард призвал администрацию президента США Дональда Трампа обнародовать преступления и "грязные секреты" Вашингтона в Сирии.

Соединенные Штаты должны рассказать миру об оккупации сирийских земель и поддержке террористов, чтобы не дать следующей администрации в Вашингтоне продолжить эту преступную деятельность, подчеркнул политолог. По его словам, все "грязные секреты" США в Сирии могут стать эффективным оружием в руках американцев, выступающих против новых войн.

По мнению Буффарда, действующему главе Белого дома нужно поспешить, поскольку администрация нового президента США может нарастить давление на Правительство Сирийской Арабской Республики, а также предоставить больше денежных средств и оружия так называемой "умеренной оппозиции".

Предыдущие администрации в Вашингтоне откровенно лгали, чтобы оправдать военные преступления в других странах, отметил американский политолог. Так были разрушены Ирак, Ливия и Сербия, добавил он.

В целях прекращения уничтожения государства Соединенные Штаты должны обнародовать все архивы об интервенции в Сирии, пишет ФАН. Таким образом противники военных действий по всему миру будут обеспечены средствами для борьбы с разрушительной политикой Вашингтона, заключил эксперт.