Счетная палата спрогнозировала размер падения ВВП России к концу года

Падение российской экономики составит 4,5% в текущем году, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

Падение российской экономики составит 4,5% в текущем году, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

В Счетной палате сделали прогноз размера падения ВВП до конца 2020 года. Европейской экономике грозит спад примерно на 8%, Великобритании — на 11%. Официальная статистика отражает снижение ВВП в РФ на 3,9%. Однако Кудрин пришел к выводу, что это число изменится. Россиянам также предрекли рост количества бедных примерно на миллион.