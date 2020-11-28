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12:23   28 Ноября 2020
Экономика

Счетная палата спрогнозировала размер падения ВВП России к концу года

Счетная палата спрогнозировала размер падения ВВП России к концу года

Падение российской экономики составит 4,5% в текущем году, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

В Счетной палате сделали прогноз размера падения ВВП до конца 2020 года. Европейской экономике грозит спад примерно на 8%, Великобритании — на 11%. Официальная статистика отражает снижение ВВП в РФ на 3,9%. Однако Кудрин пришел к выводу, что это число изменится. Россиянам также предрекли рост количества бедных примерно на миллион.

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#россия #кудрин #бедность

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