Президент Армении встретится с армянской общиной в Москве

Президент Армении Армен Саркисян отправился в столицу России с частным визитом. Такое сообщение передает пресс-служба главы государства.

Президент Армении Армен Саркисян отправился в столицу России с частным визитом. Такое сообщение передает пресс-служба главы государства.

Армен Саркисян планирует встретиться с членами армянской общины и общинными структурами, которые действуют в России. Глава Армении намерен обсудить процессы вокруг Нагорно-Карабахской Республики. Президент пообщается и на тему сложившейся в Армении обстановки.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября и продолжались в течение полутора месяцев. Армения и Азербайджан возложили друг на друга ответственность за конфликт 1980-х годов.

Россия выступила посредником на переговорах между сторонами конфликта и помогла достичь соглашения о мире.