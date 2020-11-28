Онищенко высказался о всеобщей вакцинации от COVID-19 в России

Все население России не нуждается в прививке от коронавируса нового типа. Свое мнение высказала депутат Госдумы, заслуженный врач Геннадий Онищенко.

Все население России не нуждается в прививке от коронавируса нового типа. Свое мнение высказала депутат Госдумы, заслуженный врач Геннадий Онищенко.

Вакцина от коронавируса нового типа необходима лишь тем, кто находится в группе риска. Прививка необходима не только людям пенсионного возраста, но и россиянам с онкологическими, эндокринными и кардиологическими заболеваниями. Онищенко добавил в этот список также врачей и учителей.

"Этого будет достаточно для остановки эпидпроцесса. Но это все равно массовая вакцинация, ведь одного старшего поколения у нас 20—30 миллионов человек", — отметил политик в интервью НСН.

Для всех участников вакцинации защитный уровень антител появится уже спустя месяц. Благодаря этому в стране удастся сформировать коллективный иммунитет.