Фото Светланы Бондарчук в купальнике стало хитом Сети

Телеведущая Светлана Бондарчук опубликовала в Instagram серию фотографий в "голом" купальнике. Наряд стал хитом Сети.

Телеведущая Светлана Бондарчук опубликовала в Instagram серию фотографий в "голом" купальнике. Наряд стал хитом Сети.

Светлана Бондарчук показала серию кадров в Instagram, на которых она запечатлена в бассейне. Телеведущая позировала в пикантном слитном купальнике, который позволял рассмотреть ее бюст.

"Доброе утро", — написала Бондарчук в описании к публикации.

Более того, на кадре, сделанном в воде, Бондарчук выглядела обнаженной. Все дело в том, что цвет подобранного купальника сливался с цветом тела звезды.

Фолловеры назвали "голым" купальник бывшей супруги Федора Бондарчука. Однако это не помешало им восхититься формами 51-летней модели. Артистка не раз писала, что из-за физических данных многие люди полагают, что она почти ничего не ест. Но это не так, поскольку модель любит уличную пищу ресторанного качества. Если продукты нравятся ей, то она заказывает двойную порцию бургера с трюфельным соусом.