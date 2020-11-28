Нижегородские власти выделили 3 млрд рублей на субсидии бизнесу в пандемию

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о принятых в регионе мерах в период пандемии.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о принятых в регионе мерах в период пандемии.

Нижегородская область стала первым российским регионом, принявшим решение о прямом субсидировании затрат бизнеса на поддержание занятости, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, размер поддержки составил 3 млрд рублей.

Из федерального бюджета на помощь было выделено 15,8 млрд, 3 млрд из которых были направлены на региональные затраты, отметил Никитин. Кроме того, по словам губернатора, в регионе в полном объеме осуществляется переподготовка кадров.

Такая мера особенно важна для тех, кто лишился работы из-за пандемии, ответил глава региона на уточняющий вопрос Президента РФ Владимира Путина об эффективности подобной формы господдержки. Уже на данный момент в Нижегородской области рост номинальной заработной платы составляет 4,6%, подчеркнул Никитин.