Тайна транспортной реформы в Новокузнецке: когда ждать обещанных автобусов?

Эпопея с общественным транспортом в металлургической столице Сибири продолжается.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов поставил точку в споре с протестующими горожанами: транспортной реформе в Новокузнецке быть. Уходить в отставку по требованию недовольных жителей глава города не намерен.

«Никакой отставки не будет. Коллеги, закончили. Мне нужно идти работать дальше, я не буду больше слушать от вас замечаний — в письменном виде, пожалуйста. Я слуга народа. У меня кроме этой транспортной реформы еще очень много работы», — заявил Кузнецов, транслирует его слова «ВашГород.ру».

Неделю назад в Новокузнецке должна была наступить эра нового и комфортного общественного транспорта, но не наступила. Город давно нуждался в транспортной реформе, а местные власти готовили ее с 2018 года и, казалось бы, проработали инициативу до мелочей. Что-то пошло не так — судя по возмущению местных жителей, стало еще хуже, чем было. А были старые «пазики» на дорогах и упразднение важного для города трамвайного маршрута.

Теперь же старая маршрутная сеть переделана под новые автобусы — более экологичные, чем чадящие «пазики». Деньги на закупку в рамках нацпроекта «Экология» выделило правительство, конкурс выиграл петербургский перевозчик «Питеравто», заказавший автобусы у предприятия Volgabus.

Старые маршруты уже упразднили, а по новым нечему ходить — поставки автобусов от Volgabus неприлично запаздывают: в городе начался транспортный коллапс, люди выстраиваются в длинные очереди на остановках, мерзнут, опаздывают на работу, злятся и «штурмуют» мэрию. В местных группах ВКонтакте жители массово выражают недовольство ситуацией.

«Лично я тоже устал от этого беспредела, вчера 39 минут мерз на остановке, чтобы уехать, подъезжает автобус и кондуктор выкрикивает, что едет не по маршруту, а на Комсомольскую! Женщина с ребенком тоже вышла и дальше мерзнуть, как итог — я заболел! А такси за 1 километр почти 200 рублей!», — пишет житель Новокузнецка в группе «Инцидент Новокузнецк».

Всего для транспортной реформы власти Новокузнецка заказали 285 новых автобусов — по условиям муниципальных контрактов, они должны были дойти до города к началу работы на линии. 14 ноября мэр объявил о прибытии в Новокузнецк 50 новых классических автобусов для холдинга «Питеравто» и частных перевозчиков, а 27 ноября оповестил граждан о первой партии сочлененных автобусов «гармошек», отправившихся из Волгоградской области в Новокузнецк.

Объяснение от Volgabus

Ранее мы писали о том, что среди первых доехавших до города автобусов есть единицы, которые уже успели на какое-то время выйти из строя, несмотря на новизну. Также мы упоминали, что в отношении компаний Volgabus, «Волгабас Волжский» и «Бакулин Моторс Групп» только в 2020 году было подано более 90 судебных исков, в рассмотрении 43 из которых суд встал на сторону истцов. Представители «Volgabus» прокомментировали «Политике Сегодня» эту информацию.

«Хотим обратить внимание на то, что иски не были связаны с техническим состоянием поставленных автобусов. Они поставляются заказчику согласно ТЗ, предварительно они проходят испытания на специализированном полигоне, проверяются по прибытии и только после этого подписываются акты приема-передачи. Если есть недочеты, мы их оперативно устраняем», — рассказали в пресс-службе Volgabus, оперативно отреагировав на статью ПС.

Компания подчеркивает, что она — единственный поставщик автобусов, который направил в Новокузнецк представителей сервисной службы. Задержку поставок предприятие не отрицает.

«Наши специалисты занимаются обучением персонала перевозчика и оперативно решают возникающие вопросы», — сообщили в Volgabus.

Объяснение от местных властей

Куда менее охотно комментируют ситуацию журналистам местные власти. Корреспондент «Политики Сегодня» 27 ноября пытался дозвониться в мэрию Новокузнецка в течении всего рабочего дня — но тщетно. Однако нам удалось обсудить ситуацию с депутатами Госдумы от Кемеровской области — Татьяной Алексеевой, Владимиром Мельником и Александром Максимовым.

Мельник признался — недостаточно компетентен в транспортных вопросах, чтобы комментировать событие. Максимов тоже признался — не уверен, что ему звонят журналисты, а не самозванцы. Алексеева же сообщила: пока о ситуации знает из СМИ, но планирует поехать в Новокузнецк на неделе и разобраться в происходящем.

Транспортная реформа в Новокузнецке напрашивалась давно, поделилась мнением парламентарий. Причин же у нынешнего социального конфликта в городе много — напомним, недовольство выражают не только местные жители, пользующиеся транспортом, но и оставшиеся не у дел частные перевозчики, а также ныне безработные водители и кондукторы.

«Наверное, действительно сделали что-то не совсем правильно, а вот разобраться что не так… Две стороны должны выстроить диалог: и те, кто организует реформу, и те, кто объединяется профессионально — это целая отрасль, частные перевозчики. Я знаю, что не все готовы были заниматься общей городской проблемой. Частники всегда будут реагировать на пришедшие компании [в подобной ключе]. Наверное, нужно было дать люфт, чтобы они лучше подготовились, узнали бы город», — объяснила Алексеева.

По мнению парламентария, местные власти вовремя взяли ситуацию под контроль — 26 ноября в город прибыл губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, он обещает подкорректировать вместе с жителями маршрутную карту, но отмечает, что на это «надо время». В городской администрации создан «транспортный» оперштаб, в попытках сгладить ситуацию проезд на последнюю неделю ноября сделали бесплатным.

«Сейчас нужно погасить все конфликты, горожане страдают. Я вижу, что сейчас все усилия региональной власти и мэра направлены на это. Наверняка, что-то не учли. Наши перевозчики, наши, местные люди должны иметь рабочие места. Но надо совместно придти к общему решению, там сейчас работает губернатор — надеюсь, что все будет хорошо», — заключила депутат ГД и сопредседатель кузбасского отделения Общероссийского народного фронта Алексеева.

Насильно отвыкать от старой, пусть и несовершенной транспортной системы готовы далеко не все. Возможно, массового недовольства удалось бы избежать, дойди поставки автобусов до города в срок. Увы, теперь рассуждать об этом возможно лишь в сослагательном наклонении.