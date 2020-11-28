Нетаньяху пытался втянуть кронпринца Саудовской Аравии в атаку на Иран

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху предлагал кронпринцу Саудовской Аравии Мохаммеду бен Салману участвовать в нападении на Иран.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху предлагал кронпринцу Саудовской Аравии Мохаммеду бен Салману участвовать в нападении на Иран.

Наследный принц Саудовской Аравии ответил отказом на полученное в прошлое воскресенье от Израиля предложение о нападении на Иран, пишет издание Middle East Eye. Нетаньяху обратился к Мохаммеду бен Салману по этому вопросу во время тайного визита с главой "Моссада" Йоси Коэном в саудовский город Неом.

У саудовского принца было две причины отказаться от предлагаемой Израилем военной авантюры. Первая - две недавние атаки на саудовские нефтяные объекты со стороны хуситов Мохаммед бен Салман расценил как предупреждение Ирана, "доставленное через доверенных лиц". Вторая - кронпринц не уверен, что США поддержат Саудовскую Аравию в ходе взаимных бомбардировок с Ираном. И эта неуверенность связана со сменой президента США.

Администрация Джозефа Байдена в ответ на кризис в Персидском заливе может начать деэскалацию перед заключением ядерной сделки с Тегераном, считают обозреватели МЕЕ.

Издание со ссылкой на источник сообщает, что на прошлой неделе Иран направил в Багдад одного из своих генералов, который приказал союзным иракским группировкам прекратить все атаки на американские объекты, пока Байден займет пост президента США.