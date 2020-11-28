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10:37   28 Ноября 2020
Общество

В России заразились коронавирусом еще 27 100 человек

В России заразились коронавирусом еще 27 100 человек

Российские врачи выявили коронавирусную инфекцию у 27 100 жителей в 85 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Болезнь протекала без клинических проявлений у 21,1%. Медики зарегистрировали 510 летальных исходов. Полностью выздоровели от заболевания еще 27 296 пациентов в России.

Актуальные данные о коронавирусной инфекции в России и в мире опубликованы на портале стопкоронавирус.рф. Информация ежедневно дополняется и обновляется.

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#россия #врач #коронавирус

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