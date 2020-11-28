Помпео заявил о введении новых ограничительных мер против компаний РФ и КНР

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео рассказал о причинах введения новых санкций против Российской Федерации и Китая.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео рассказал о причинах введения новых санкций против Российской Федерации и Китая.

По его словам, новые ограничительные меры связаны с ракетной программой Ирана. Компании, которые попали в список, обвиняются в передаче технологий и товаров. Помпео добавил, что эти меры являются ответом на "пагубную деятельность" Ирана.

Американский госсекретарь уточнил, что санкции Белого дома введены на два года. В них входят ограничения на госзакупки США, помощь со стороны страны и на экспорт. Ограничения вступили в силу 25 ноября, но сообщили о них только на этой неделе.