10:23 28 Ноября 2020Экономика
Пользователи городской недвижимости Петербурга получат отсрочку по аренде
Арендаторы городских помещений и земельных участков в Петербурге смогут получить отсрочку по аренде, если они работают в пострадавших отраслях.
Арендаторы городских помещений и земельных участков в Петербурге смогут получить отсрочку по аренде, если они работают в пострадавших отраслях.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что данное решение для предпринимателей особенно важно. Многие предприятия города оказались под ударом из-за пандемии коронавируса.
Сильнее всего пострадал малый и микро-бизнес сферы услуг, заявил Беглов. Поэтому ему нужна максимальная поддержка со стороны властей Петербурга.
Губернатор распорядился упростить процедуру отсрочки. Нужные документы подготовят в Комитете имущественных отношений.