Пользователи городской недвижимости Петербурга получат отсрочку по аренде

Арендаторы городских помещений и земельных участков в Петербурге смогут получить отсрочку по аренде, если они работают в пострадавших отраслях.

Арендаторы городских помещений и земельных участков в Петербурге смогут получить отсрочку по аренде, если они работают в пострадавших отраслях.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что данное решение для предпринимателей особенно важно. Многие предприятия города оказались под ударом из-за пандемии коронавируса.

Сильнее всего пострадал малый и микро-бизнес сферы услуг, заявил Беглов. Поэтому ему нужна максимальная поддержка со стороны властей Петербурга.

Губернатор распорядился упростить процедуру отсрочки. Нужные документы подготовят в Комитете имущественных отношений.