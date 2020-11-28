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10:23   28 Ноября 2020
Экономика

Пользователи городской недвижимости Петербурга получат отсрочку по аренде

Пользователи городской недвижимости Петербурга получат отсрочку по аренде

Арендаторы городских помещений и земельных участков в Петербурге смогут получить отсрочку по аренде, если они работают в пострадавших отраслях.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что данное решение для предпринимателей особенно важно. Многие предприятия города оказались под ударом из-за пандемии коронавируса.

Сильнее всего пострадал малый и микро-бизнес сферы услуг, заявил Беглов. Поэтому ему нужна максимальная поддержка со стороны властей Петербурга.

Губернатор распорядился упростить процедуру отсрочки. Нужные документы подготовят в Комитете имущественных отношений.

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#петербург #аренда #беглов #недвижимость #коронавирус

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