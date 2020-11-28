Политолог Калиниченко рассказал, как украинские олигархи сдали страну

Украинские олигархи лично сдали страну под внешнее управление. Такое заявление сделал политолог Алексей Калиниченко.

Украинские олигархи лично сдали страну под внешнее управление. Такое заявление сделал политолог Алексей Калиниченко.

Эксперт назвал украинских олигархов абсолютно зависимыми людьми, которые пляшут под дудку финансово-промышленных групп. Они берут товар у олигархов, но могут перестать это делать. Тогда олигархический праздник закончится, уверен Калиниченко.

"Я имею в виду в первую очередь металлургический комплекс и сельхозпроизводство", — цитирует эксперта "Украина.ру".

Бывший посол Канады в Незалежной Роман Ващук ранее рассказал о главных ошибках западных реформ на Украине. По словам Ващука, одной из ошибок Запада является повышенное внимание к антикоррупционным реформам.