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9:20   28 Ноября 2020
Политика

Тегеран пообещал ответить на убийство физика-ядерщика

Тегеран пообещал ответить на убийство физика-ядерщика

Тегеран ответит на убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Такое заявление сделал советник верховного лидера Ирана Хосейн Дехган.

Ученый Мохсен Фахризаде накануне скончался в больнице от тяжелых ранений. На физика напали в городе Абсард. Автомобиль с ученым проезжал по одной из площадей, когда рядом с ним взорвался Nissan. После началась стрельба, в результате которой пострадал Фахризаде. Дехган пообещал ответить убийцам.

"Мы обрушимся молнией на убийц мученика", — приводит слова советника агентство Mehr.

Мохсен Фахризаде был руководителем организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана. Убийство физика признали террористическим актом.

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#убийство #иран #физик

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