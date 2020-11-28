Иммунолог назвал легкий способ восстановления легких после COVID-19

Повреждение легких — общая беда всех, кто перенес COVID-19. Иммунолог рассказал, как восстановить дыхание после болезни.

Повреждение легких — общая беда всех, кто перенес COVID-19. Иммунолог рассказал, как восстановить дыхание после болезни.

Дыхательная гимнастика на базе йоги по методу доктора Анастасии Стрельниковой — лучший способ реабилитировать измученные органы и заново выстроить здоровое функционирование легких, заявил иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с РИА Новости.

Это первое, с чего стоит начать процесс реабилитации, поскольку поврежденные легкие не могут обеспечить организм достаточным количеством кислорода. Нехватка кислорода влечет за собой множество проблем, а также усугубляет другое тяжелое последствие COVID-19 — повреждение центральной нервной системы, которое каждому пациенту нужно ликвидировать по индивидуальному рецепту.