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8:44   28 Ноября 2020
Общество

Иммунолог назвал легкий способ восстановления легких после COVID-19

Иммунолог назвал легкий способ восстановления легких после COVID-19

Повреждение легких — общая беда всех, кто перенес COVID-19. Иммунолог рассказал, как восстановить дыхание после болезни.

Дыхательная гимнастика на базе йоги по методу доктора Анастасии Стрельниковой — лучший способ реабилитировать измученные органы и заново выстроить здоровое функционирование легких, заявил иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с РИА Новости.

Это первое, с чего стоит начать процесс реабилитации, поскольку поврежденные легкие не могут обеспечить организм достаточным количеством кислорода. Нехватка кислорода влечет за собой множество проблем, а также усугубляет другое тяжелое последствие COVID-19 — повреждение центральной нервной системы, которое каждому пациенту нужно ликвидировать по индивидуальному рецепту.

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#пандемия #коронавирус #COVID-19

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