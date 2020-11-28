Иммунолог рассказал о причинах "исчезновения" антител к коронавирусу

Переживать из-за исчезновения антител к коронавирусу не стоит, заявил кандидат медицинских наук, сенатор Сергей Леонов.

Переживать из-за исчезновения антител к коронавирусу не стоит, заявил кандидат медицинских наук, сенатор Сергей Леонов.

Специалист заявил в интервью радио Sputnik, что высокая концентрация (титр) антител держится только первые месяцы и не у каждого человека. Это нормальное состояние системы иммунитета.

Иммунолог подчеркнул, что сам титр антител большого значения не имеет, так как в организме хранятся клетки памяти, которые помнят порядок вырабатывания антитела.

Постоянный высокий титр антител ко всем инфекциям просто невозможен, подчеркнул он. Иммунная система не выдержит, если будет все время поддерживать высокую напряженность иммунитета по всем болезням.