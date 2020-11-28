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7:49   28 Ноября 2020
Общество

Более 1,1 млн россиян оштрафовали за нарушение масочного режима

Более 1,1 млн россиян оштрафовали за нарушение масочного режима

Полиция оштрафовала более 1,1 млн россиян за несоблюдение карантинных ограничений в период пандемии.

Общая сумма за почти целый год пандемии составила 1,7 млрд рублей. В эту цифру включены штрафы от одной тысячи рублей до 15 тысяч, сообщает ТАСС по данным пресс-центра МВД России.

Сначала чаще всего попадали под меры наказания нарушители режима самоизоляции. Такие любители побродить по улицам выплачивали государству крупные суммы. Сейчас, когда каждый регион выставляет свои собственные карантинные ограничения, ставки сбавились. Теперь основное правонарушение — отсутствие медицинской маски и перчаток в общественных местах.

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#штраф #мвд #карантин

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