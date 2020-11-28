Убитый в Иране физик был "отцом" ядерной программы страны

Убитый в Иране физик-ядерщик Мохсен Фахризаде оказался руководителем засекреченного проекта "Амад".

Убитый в Иране физик-ядерщик Мохсен Фахризаде оказался руководителем засекреченного проекта "Амад".

Проект был посвящен разработке и испытаниям ядерных боеголовок для баллистических ракет. Иранские СМИ с подачи главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа обсуждают произошедшее как акт терроризма государственного уровня при явном участии Израиля.

Министр обратился к международному сообществу с заявлением заметить эту ситуацию, однако ООН заявила о главном приоритете — стабилизации обстановки в Иране, ради которой призвала воздержаться от резких движений и не провоцировать нарастание конфликта.