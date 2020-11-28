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6:53   28 Ноября 2020
Общество

Украинской певице пришлось объясняться за пост на русском языке

Украинской певице пришлось объясняться за пост на русском языке

Украинской певице Кире Мазур пришлось "отбиваться" от критики соотечественников за пост на русском языке.

Мазур обвинили в отсутствии "постукраинских взглядов" и употреблении "московитского языка" после того, как она заявила, что имеет право петь на русском языке. Травля исполнительницы началась из-за русского поста на странице в Facebook. Женщине пришлось переписать текст на украинском языке.

"Хотите вы этого или нет. Половина Украины говорит по-русски", — заявила Мазур, назвав русский язык частью украинской истории.

По ее мнению, агрессивный настрой вынуждает украинцев уезжать в Россию. Мазур предложила мотивировать соотечественников учить украинский язык, а не принуждать к этому.

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#россия #украина #мазур

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