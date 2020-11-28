МВФ отказался от очередного спонсирования Украины

Международный валютный фонд (МВФ) не выделит Украине транш в рамках экстренной помощи.

Международный валютный фонд (МВФ) не выделит Украине транш в рамках экстренной помощи.

Украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что Киев рассматривал вопрос о привлечении средств через инструмент emergency finance (экстренная помощь). В МВФ в ответ на запрос заявили, что у Украины уже есть программа, по которой фонд готов сотрудничать.

Глава Минфина Украины в эфире телеканала "1+1" заявил, что в МВФ Украине дали четкий ответ, что Киеву нужно работать в рамках действующей программы и выполнять ее условия.