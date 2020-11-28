5:30 28 Ноября 2020Общество
ЕС не допустит российскую вакцину от коронавируса на свой рынок — Сийярто
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто прокомментировал возможность производства в стране российской вакцины "Спутник V".
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто прокомментировал возможность производства в стране российской вакцины "Спутник V".
Около полутора лет может понадобиться на то, чтобы развернуть производство в Венгрии, заявил он в эфире телеканала "Россия-24". Если на это потребуется 1,5 года, то власти страны сконцентрируются на закупке российской вакцины. Первые партии "Спутника V" поступят уже в декабре.
Сийярто рассказал, что в ЕС действует серьезное лобби против вакцин вне союза, в том числе — против российской. Он заявил, что Будапешт будет действовать только в интересах своего народа.