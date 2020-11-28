Пушков: в словах Санду по Приднестровью много саморекламы, но нет политики

Заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о том, что она намерена добиваться выводом из Приднестровья российских миротворцев и вывоза боеприпасов вызывает большую тревогу.

Заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о том, что она намерена добиваться выводом из Приднестровья российских миротворцев и вывоза боеприпасов вызывает большую тревогу.

Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил председатель Комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, отмечая, что Санду, не имея четкого плана действий, фактически предложила изменить нынешний статус-кво в непризнанной Приднестровской республике.

«Избранный президент предлагает отказаться от того, что обеспечивает мир в Приднестровье на протяжении последних 28 лет. Именно российские миротворцы гарантируют неконфликтную ситуацию в Молдавии при сохранении проблемы Приднестровья», — отмечает сенатор.

Все эти годы в регионе нет обстрелов, не гибнут люди. При этом граждане Приднестровья имеют возможность ездить в Молдавию, а молдаване – в Приднестровье. Все это Санду предлагает отменить, но непонятно, что она предлагает взамен, удивляется Пушков.

Майя Санду, по мнению сенатора, делает подобные декларативные заявления лишь для того, чтобы привлечь внимание к себе, а затем продавать свой имидж западным аудиториям, которые, конечно, с восторгом примут такую позицию. Только ради этого она и подчеркивает, что ее курс отличается от курса, которым двигался ее предшественник на посту президента Молдавии – Игорь Додон.

«Санду говорит, что уверена, что найдет мирную формулу решения вопроса Приднестровья. А она поговорила с представителями самого Приднестровья по поводу этой мирной формулы? – рассуждает Пушков. — У меня есть большие сомнения, что в Тирасполе готовы пойти на капитуляцию, которую Санду фактически ему предлагает».

На самом деле у избранного президента Молдавии нет конкретных предложений по мирному решению приднестровского вопроса.

А говоря о необходимости изменить политику в регионе из-за нерезультативности мягкого диалога, Санду подразумевает попытку жесткого присоединения региона. Но все уже видели на примере Донбасса, к чему ведут подобные меры, напоминает Пушков.

«Я думаю, что силовой сценарий в отношении Молдавии у Санду не получится. Кроме того, у Санду нет полноты власти. В Молдавии у президента ограниченные полномочия. А в парламенте у партии Санду нет большинства, — отмечает сенатор. — Поэтому она не может навязать правительству в полной мере ту политику, которую хотела бы проводить».

В заключение Пушков выразил мнение, что Майя Санду на посту президента Молдавии не станет гарантом стабильности и предсказуемости развития страны. Скорее наоборот, при ней в Молдавии могут возобновиться проявления политической нестабильности, как с одной, так и с другой стороны.