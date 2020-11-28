Главой Пентагона при Байдене впервые в истории может стать афроамериканец

Кандидат от демократов на выборах президента США Джо Байден может назначить главой Пентагона афроамериканца.

Кандидат от демократов на выборах президента США Джо Байден может назначить главой Пентагона афроамериканца.

Портал Axios со ссылкой на информированные источники сообщает, что команда Байдена намерена назначить на один из ведущих государственных постов афроамериканца.

Главным кандидатом на данную должность является четырехзвездный генерал в отставке Ллойд Остин. В случае назначения, он станет первым афроамериканцем на посту главы Пентагона.

Остин до 2016 года возглавлял Центральное командование ВС США. Поскольку Остин находится в отставке, для его назначения понадобится специальное разрешение Конгресса США.