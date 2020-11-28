Вильфанд сообщил о надвигающемся аномальном тепле в Азиатскую часть России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в азиатской части России установится аномально теплая погода, превышающая многолетние значения на 20-25 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в азиатской части России установится аномально теплая погода, превышающая многолетние значения на 20-25 градусов.

По словам Вильфанда, теплая погода в азиатской части страны будет выше многолетних значений на 20-25 градусов. Атлантический воздух будет огибать по северу европейской части России этот антициклон и дальше по северному побережью азиатской части проникнет в Красноярский край и на север Западной Сибири и в Якутию.

"Там будет температура очень высокая: на 20-25 градусов выше многолетних значений. В ноябре этот процесс уже наблюдался", — заявил метеоролог.

Руководитель Гидрометцентра объяснил, что потоку холодных масс с северных морей мешает теплый атлантический воздух, что характерно для этого региона в зимний период, передает РИА Новости.