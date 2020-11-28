Россиян предупредили о возможном штрафе за провоз алкоголя в машине

Россияне могут быть оштрафованы не только за перевозку оружия и опасных грузов в автомобиле. Наказание в определенных случаях полагается и за наличие алкоголя в багажнике.

Россияне могут быть оштрафованы не только за перевозку оружия и опасных грузов в автомобиле. Наказание в определенных случаях полагается и за наличие алкоголя в багажнике.

Если находящееся в машине спиртное не промаркировано, то его количество должно быть строго регламентировано. Об этом агентству "Прайм" рассказали юристы Егор Редин и Павел Уткин. Они предупредили россиян не перевозить большое количество бутылок в новогодние праздники, чтобы избежать штрафа.

Могут возникнуть проблемы с перевозкой дров, деревьев и новогодних елей. Водителю придется подтвердить "легальность происхождения".

"Даже за одну срубленную к Новому году елочку штраф может составить до 4 тысяч рублей. Соответственно, чем больше дров, тем больше штраф", — подчеркнул Редин.

Не стоит перевозить в машине охотничьи трофеи. Мясо и рыба должны быть в заводских упаковках.