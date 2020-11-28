Сатановский напомнил Байдену, что в одну реку нельзя войти дважды

Кандидат в президенты США Джо Байден уже рассказал, что его команда будет восстанавливать глобальную роль Америки. Учитывая, что при Обаме Байден занимал пост вице-президента, можно предположить, какую именно роль Америки он хочет восстановить.

Кандидат в президенты США Джо Байден уже рассказал, чем будет заниматься его команда – она будет восстанавливать моральное и глобальное лидерство, а также глобальную роль Америки. Учитывая, что в годы президентства Барака Обамы сам Байден занимал пост вице-президента, можно предположить, какую именно роль Америки и какое лидерство он будет восстанавливать.

Об этом в личном Telegram-канале пишет известный российский политолог Евгений Сатановский.

«Вспоминая времена Обамы, у которого он был вице-президентом, понятно, с учетом того, что они с его шефом тогда наколбасили, чем все теперь закончится, — отмечает он, в частности. — Тем более, что того уровня симпатий к Штатам, доверия к Штатам и готовности сотрудничать со Штатами, как был до Обамы, они больше во веки веков не получат. И тут не Трамп виноват».

По словам политолога, Байден, видимо, не знает, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды.

Какая у Америки может быть глобальная роль, если на протяжении последних тридцати лет она дестабилизировала в мире все, что только могла, погрязла в войнах, и превратила своих союзников в критиков, а нейтральные страны – во врагов?

О каком глобальном превосходстве Америки говорит Байден? В чем и над кем проявляется это превосходство? Россия больше не доверяет Америке и может ее уничтожить в любой момент, напоминает Сатановский. А Китай тем более ей не доверяет и к тому же превосходит Америку экономически.

«Лидерство? Хоть глобальное, хоть моральное?! После движений "Ми ту" и BLM, истерики национальных масштабов вокруг смерти уголовника Флойда и погромов на улицах?! После президентской кампании, которая поставила Америку на уши и насмешила весь мир? – перечисляет политолог. — Во, Байден, дает! Ну, пускай попробует».

А мы подождем и посмотрим, как Байден попробует вновь наладить отношения с Ираном и Китаем, и нас заодно «нагнуть», как он обещает.

Новому президенту США предстоит встретиться с миром, который ушел далеко вперед от веры в Америку и в ее лидерство, и который не очень-то хочет возвращаться к минувшей эпохе.

«Штаты слишком глубоко разочаровали тех, кто им симпатизировал и убедили в их полной правоте тех, кто им не доверял, чтобы надеяться вернуться назад», — уверен Сатановский.

В заключение эксперт задается вопросом, понимает ли все это Байден? Трудно сказать, что он понимает, а что нет. Нам же остается только наблюдать за его действиями, и реагировать по ситуации, заключает политолог.