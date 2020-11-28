Назван способ увеличения пенсии до 60 тысяч рублей

Россияне могут добиться того, чтобы их пенсия выросла до 60 тысяч рублей в месяц. Что нужно сделать, рассказала доцент РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Россияне могут добиться того, чтобы их пенсия выросла до 60 тысяч рублей в месяц. Что нужно сделать, рассказала доцент РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

При заработке в 60 тысяч рублей можно накопить пенсию в размере 26 574 рубля за 40 лет. Чтобы пенсионные выплаты составляли 60 тысяч рублей потребуется другая зарплата и другие накопления, сообщает "МК".

"Такую сумму за 40 лет трудовой деятельности можно накопить, если ежемесячно откладывать по 16 тысяч рублей", – подчеркнула Иванова-Швец.

Доцент посоветовала как можно раньше начать откладывать деньги. Тогда скопить нужную сумму на большие пенсионные выплаты будет легче.