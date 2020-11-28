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3:15   28 Ноября 2020
Экономика

Назван способ увеличения пенсии до 60 тысяч рублей

Назван способ увеличения пенсии до 60 тысяч рублей

Россияне могут добиться того, чтобы их пенсия выросла до 60 тысяч рублей в месяц. Что нужно сделать, рассказала доцент РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

При заработке в 60 тысяч рублей можно накопить пенсию в размере 26 574 рубля за 40 лет. Чтобы пенсионные выплаты составляли 60 тысяч рублей потребуется другая зарплата и другие накопления, сообщает "МК".

"Такую сумму за 40 лет трудовой деятельности можно накопить, если ежемесячно откладывать по 16 тысяч рублей", – подчеркнула Иванова-Швец.

Доцент посоветовала как можно раньше начать откладывать деньги. Тогда скопить нужную сумму на большие пенсионные выплаты будет легче.

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#пенсия #накопления #60 тысяч рублей

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