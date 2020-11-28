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2:31   28 Ноября 2020
Политика

ООН призвала не усугублять конфликт после убийства физика-ядерщика в Иране

ООН призвала не усугублять конфликт после убийства физика-ядерщика в Иране

ООН прокомментировала убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране.

Нужно стабилизировать обстановку в стране, избегать напряжения конфликта и не делать резких шагов, которые могут усугубить ситуацию, заявил представитель генсека организации Фархан Хак в беседе с РИА Новости.

Руководитель организации исследований и инноваций при министерстве Ирана скончался в больнице после вооруженного нападения. Служба охраны не смогла защитить ученого от стычки неподалеку от Тегерана.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что эта гибель лежит на совести Израиля, и обратился к мировому сообществу с призывом оценить произошедшее как террористический акт государственного уровня.

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#иран #оон #израиль

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