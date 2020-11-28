Пушков: консервативная Америка поздно спохватилась

Американские консерваторы начали терять свою страну не во время президентских выборов 2020 года, а гораздо раньше – более полувека назад.

Американские консерваторы начали терять свою страну не во время президентских выборов 2020 года, а гораздо раньше – более полувека назад.

Об этом в личном Telegram-канале пишет председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Разъедающая традиционные американские ценности смесь агрессивного либерализма и неотроцкизма — этих главных идейных носителей "контркультуры" — начала завоевывать университеты США еще в 1960-ые. Именно тогда из них вышло движение "новых левых"», — считает сенатор.

Именно тогда, по его словам, дали всходы семена, которые посеяли в свое время адепты культурной революции – Герберт Маркузе, Теодор Адорно, Макс Хоркхаймер и Вильгельм Райх. Об этом, напоминает Пушков, в 2000-м году с горечью писал американский консервативный политик, публицист Пат Бьюкенен:

«Америка прошла через социальную и культурную революцию. США ныне — совсем не та страна, которую мы помним по 1970-ым и даже 1980-ым годам. Другая страна, другой народ… Мы теряем страну, в которой выросли».

С начала третьего тысячелетия «белая Америка», по словам Пушкова, столкнулась с результатом неконтролируемой иммиграции и изменения демографической карты страны: в политическом плане ее потеснили афроамериканцы, а в демографическом – цветное население. Затем черная община радикализировалась из-за ухудшения условий жизни, наступивших в результате финансового кризиса 2008-2009 годов.

В результате чернокожие лидеры объединились в борьбе против «системы» с носителями различных контркультур, что и вылилось в итоге в погромы и бунты BLM (Black Lives Matter – «Жизни чернокожих важны»).

«Консерваторы понуро и обреченно плелись за этим процессом, ничего не сумев противопоставить догмам толерантности, инклюзивности и разнообразия, отражающим как реальные сдвиги в обществе, так и их использование ультра-либералами для навязывания своей идеологии обществу, — рассуждает Пушков. — Теперь этим догмам следует и огромная часть индоктринированных белых американцев, не понимая, что в историческом плане роет себе могилу».

Согласно социологическим данным, большинство американцев моложе 45 лет выступают за демократов Джо Байдена и Камалу Харрис, которые могут стать президентом и вице-президентом США. А прежняя Америка, во главе с действующим президентом Дональдом Трампом, без особой надежды на успех ведет арьергардные бои, заключил Пушков.