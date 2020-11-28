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1:56   28 Ноября 2020
Общество

Беглов оценил победу Петербурга в World Travel Awards

Беглов оценил победу Петербурга в World Travel Awards

Петербург снова стал лауреатом международной премии World Travel Awards, которая считается "Оскаром" в туристической сфере. Победу города оценил его губернатор Александр Беглов.

Градоначальник отметил, что это уже не первая завоеванная Петербургом премия World Travel Awards. Руководство города ожидало получения туристического "Оскара" и в нынешнем году.

"Мы открываем новые туристические места и маршруты. Культурная и туристская география Петербурга расширяется", — подчеркнул Беглов.

В номинации "Лидирующее культурное направление мира" российский город становился победителем с 2016 по 2019 годы. В этом году Петербургу также сопутствовал успех.

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#петербург #беглов #world travel awards #туристический оскар

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