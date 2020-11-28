Марков: Трамп, распорядившись о передаче власти, фактически сдался

Действующий президент США Дональд Трамп дал своему аппарату распоряжение начать подготовку к передаче власти своему сопернику по президентским выборам демократу Джо Байдену, которого ранее он обвинял в фальсификации результатов подсчета голосов.

Действующий президент США Дональд Трамп дал своему аппарату распоряжение начать подготовку к передаче власти своему сопернику по президентским выборам демократу Джо Байдену, которого ранее он обвинял в фальсификации результатов подсчета голосов.

Комментируя эту новость, директор политических исследований, политолог Сергей Марков высказал мнение, что этим распоряжением Трамп продемонстрировал, что фактически сдался, и теперь Байден со своей командой могут спокойно взять власть.

«В США не будет никаких значимых беспорядков. Основные протесты BLM (Black Lives Matter – "Жизни чернокожих важны") быстро сойдут на нет, потому что они были не стихийные, а вполне политтехнологические с целью устранения Трампа от власти по технологиям цветных революций», — написал Марков на своей странице в социальной сети Facebook.

Эта задача, по словам политолога, выполнена. И теперь остается только вспомнить неполиткорректную поговорку из трагедии Шекспира «Отелло».

Ранее кандидат в президенты США Джо Байден уже обозначил свои первые приоритеты на первые полгода президентского срока, если он все же будет объявлен победителем выборов:

«1. Борьба с эпидемией. 2. Дать гражданство 11 миллионам мигрантов. Это кардинально изменит демографическую ситуацию в электорате в пользу демократов», — напоминает Марков озвученные Байденом приоритеты.

Таким образом становится понятно, что демократы стремятся надолго закрепиться у власти в США.

Соединенные Штаты Америки вступают в новую эпоху, которая отразится и на России и на других странах. Но это произойдет не сразу, а через полгода, заключает свой прогноз Сергей Марков.

Напомним, президентские выборы прошли в США 3 ноября 2020 года, однако их окончательные итоги не подведены до сих пор. Оба соперника - и Дональд Трамп, и Джо Байден - успели заявить о своей победе, а также обвинить конкурентов в махинациях и фальсификациях. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что он не признает себя проигравшим, и обвинял Байдена в том, что тот «украл у него выборы». При этом Трамп заявлял, что через суд добьется справедливого пересчета голосов в ключевых колеблющихся штатах, где Байден вырвался вперед только за счет подозрительных почтовых избирательных бюллетеней.